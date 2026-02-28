    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rabatte auf Stromer bleiben trotz neuer Prämie hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Rabatte auf E-Autos 19,5% stabil, knapp höher.
    • Prämie schwer kalkulierbar, Autobauer skeptisch
    • Prämie nützt deutschen Marken kaum, China voran
    Rabatte auf Stromer bleiben trotz neuer Prämie hoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BOCHUM (dpa-AFX) - Die Rabatte auf Elektroautos bleiben hoch. Im Februar lagen sie für die wichtigsten in Deutschland verkauften Modelle stabil bei hohen 19,5 Prozent, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer errechnet hat, und damit fast einen Prozentpunkt höher als bei Verbrennern. Damit ist die Befürchtung, dass die Hersteller einen Teil der Prämie schlucken, indem sie selbst weniger Rabatt bieten, wenn der Staat die Autos billiger macht, bisher nicht eingetreten.

    Dies sei eigentlich eine typische Verhaltensweise, sagt Dudenhöffer. In der alten Umweltprämie seien solche Mitnahmeeffekte zum Teil vorgekommen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    82,00€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 13,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    94,92€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 13,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf der anderen Seite gebe es aber auch so gut wie keine höheren Rabatte, sagt Dudenhöffer. "Das Problem sind die Einkommens- und Kindergrenzen. Wer 45.000 Euro Familieneinkommen hat und zwei Kinder unter 18 Jahren wird wohl kaum Neuwagen kaufen", betont er.

    Kritik an der Konstruktion der Prämie

    Zudem sei die Konstruktion der Prämie schwierig. Bei früheren Förderungen habe man gewusst, welche Prämie anfalle, wenn man wusste, was das Auto kostet. Die schlechte Kalkulierbarkeit mache die neue Prämie im Vergleich dazu quasi zum Würfelspiel. "Und Autobauer würfeln nicht."

    Dudenhöffer sieht die neue Prämie schon seit längerem kritisch. Unter anderem, weil sie den deutschen Herstellern seiner Ansicht nach kaum helfen werde, weil deren Autos für die Menschen, die die höchste Förderung beziehen zumindest im Fall von Mercedes , BMW , Audi und Porsche tendenziell zu teuer sind. Er befürchtet daher, dass die Prämie chinesischen Anbietern die Tür zum deutschen Markt öffnen könnte.

    Von dort sieht er aktuell auch einzelne Angebote mit sehr hohen Rabatten. Insgesamt glaubt Dudenhöffer aber nicht, dass die Prämie große Kaufimpulse auslösen wird. Ob er damit recht hat, wird sich allerdings voraussichtlich erst in einigen Monaten in den Neuzulassungszahlen zeigen, da zwischen Bestellung und Zulassung eines Autos in der Regel einige Zeit vergeht./ruc/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 89,02 auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,80 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -5,80 %/+38,82 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rabatte auf Stromer bleiben trotz neuer Prämie hoch Die Rabatte auf Elektroautos bleiben hoch. Im Februar lagen sie für die wichtigsten in Deutschland verkauften Modelle stabil bei hohen 19,5 Prozent, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer errechnet hat, und damit fast einen Prozentpunkt höher als …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     