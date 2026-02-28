Israels Luftraum für zivile Flüge geschlossen

Nicht alles was das Handelsblatt ist richtig, zum Beispiel was die „üppigen“ Renten betrifft!

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass zum Beispiel nach 25 Jahren die Betriebsrente kaum mehr als 1400 Euro ist.

Nicht zu verwechseln mit der Übergangsversorgung. Die wurde nämlich eingeführt, um einen Übergang zu zahlen, bis zum Eintritt in die normale

Rentenzeit, und nur bis dahin! Man glaubte damals, dass dieser Job mit den hohen Belastungen wie unregelmäßigen Arbeitszeiten, dauernden Jetlags und

sehr hohen Anforderungen wie z.B. den regelmäßigen Simulatorereignissen, bei denen wirklich alles abverlangt wird, nicht viel länger als bis zum 55. Lebensjahr ausgeübt werden kann. Mittlerweile fliegen die meisten schon deutlich länger, bis zum 60. oder sogar noch länger!

Die Übergangsversorgung wurde durch Gehaltsverzicht quasi von den Mitarbeitern selbst erwirtschaftet, da zahlt der Arbeitgeber

nur etwas dazu.

Natürlich liegt es an jedem selbst, für die Zeit vorzusorgen, Man verdient wirklich genug um sich dafür ein gutes Polster zu schaffen.

Deswegen bin ich selbst als ehemaliger gegen diese Streiks und habe Verständnis für das Management, wenn man z.B. durch Neugründungen das zu umgehen.



