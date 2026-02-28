Israel nennt Operation gegen Iran 'Brüllen des Löwen'

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel hat der neuen Militäroperation gegen den Iran nach Medienberichten den Namen "Brüllen des Löwen" gegeben. Dies berichteten israelische Medien unter Berufung auf den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

Bereits den Krieg gegen den Iran im vergangenen Jahr hatte Israel nach dem Raubtier benannt. Damals lautete der Name der Operation "Rising Lion" - auf Deutsch: Operation sich erhebender Löwe. Die Bezeichnung bezieht sich auf eine Stelle in der Bibel, in der es unter anderem heißt: "Siehe, ein Volk erhebt sich wie ein junger Löwe."