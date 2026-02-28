Rendite statt Zinsen
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Eine Rendite von +5,06 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Bankinter bietet umfassende Finanzdienstleistungen und ist führend im digitalen Bankwesen in Spanien. Hauptkonkurrenten sind Santander, BBVA und CaixaBank. Die Bank hebt sich durch innovative digitale Lösungen und Kundenzufriedenheit hervor.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Bankinter nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Bankinter gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,06 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +21,04 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,40 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Bankinter investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +262,32 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Bankinter verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,06 %.
Mit +5,06 % Dividendenrendite bietet Bankinter ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +21,04 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Bankinter für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,06 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,40.
Bankinter weißt eine Marktkapitalisierung von 12,69 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,06 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Bankinter Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.02.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bankinter Aktie. Mit einer Performance von -2,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,06 %, eine Investition von etwa 59.289€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,730000
|+26,96 %
|+5,06 %
|2025
|0,574980
|+11,76 %
|+4,74 %
|2024
|0,514480
|+13,92 %
|+6,92 %
|2023
|0,451600
|+60,74 %
|+7,94 %
|2022
|0,280950
|0,00 %
|+4,78 %
Warum Bankinter für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,06 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +21,04 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,40
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Bankinter Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,73 %
|1 Monat
|+0,70 %
|3 Monate
|+4,36 %
|1 Jahr
|+56,79 %
Informationen zur Bankinter Aktie
Es gibt 899 Mio. Bankinter Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,69 Mrd. € wert.
Bankinter Aktie jetzt kaufen?
Ob die Bankinter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bankinter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.