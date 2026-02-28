Gold, Silber, Öl – was passiert im Iran?

Am Freitag gab es Anzeichen, am Wochenende greifen die USA den Iran an. Die USA und Israel meldeten am Samstag Angriffe auf Iran; Präsident Donald Trump sprach von „major combat operations“ und erklärte, Ziel seien Irans Raketen- und Atomprogramm sowie Teile der Marine. Zugleich rief er die Iraner in einer Videobotschaft zum Sturz der Führung auf. Iran reagierte nach Angaben der Revolutionsgarden mit Raketen- und Drohnenangriffen in Richtung Israel. Personen mit Kenntnis der Planung rechnen damit, dass die Angriffe mehrere Tage intensiv fortgesetzt werden – mit dem Risiko einer Ausweitung auf eine wirtschaftlich besonders empfindliche Region.

An den Märkten dominierte ein klassisches „Risk-off“-Muster, wobei die Reaktion stark über Energie und sichere Häfen lief. US-Öl sprang im Wochenendhandel um rund 10 Prozent nach oben, während Aktienindizes in den USA und Europa nachgaben: Der Dow Jones lag etwa 1,0 Prozent im Minus, der Nasdaq rund 1,2 Prozent und der DAX rund 1,3 Prozent. Gold stieg um rund 3,0 Prozent, Silber um rund 3,4 Prozent. Das ist die typische Mischung aus geopolitischer Risikoprämie und Flucht in Liquidität und Absicherung: Öl preist potenzielle Liefer- und Transportstörungen ein, Edelmetalle preisen Unsicherheit und Inflationsrisiken ein, Aktien verlieren wegen höherer Risikoprämien und der Gefahr eines Wachstumsdämpfers über Energiepreise.

NEU – unser täglicher komptakter Börsendienst

Daily ist der Börsendienst für alle, die informiert und handlungsfähig bleiben wollen – ohne den ganzen Tag am Bildschirm zu hängen. Sie erhalten börsentäglich genau eine E-Mail zwischen 16 und 17 Uhr mit dem wichtigsten, was Anleger wirklich wissen müssen: die entscheidenden Entwicklungen in Deutschland und den USA, die relevanten Bewegungen an DAX, Dow/Nasdaq & Co. und eine klare Einordnung, was davon Konsequenzen für Ihr Depot hat.

Im Mittelpunkt steht der praktische Nutzen. Wir verdichten Nachrichten, Zahlen und Marktstimmung zu einem kompakten Tagesbrief: Was war heute der Treiber? Was ist nur Lärm? Wo entstehen Chancen, wo drohen Risiken? Dazu kommen konkrete Hinweise, welche Titel auf unsere Watchlist gehören und welche Marken wir für Käufe, Nachkäufe oder Absicherung im Blick haben. Saurenz Daily ist damit Ihr täglicher „Schlussakkord“ vor dem US-Nachmittag und zugleich die strukturierte Vorbereitung für den nächsten Handelstag.

Für Anleger, die nicht raten, sondern nachvollziehbar investieren wollen, bilden unsere beiden Kernportfolios den Rahmen: Markenwert Marathon für Qualitätsunternehmen mit starker Marktstellung und langfristiger Preissetzungsmacht, sowie Vermögensaufbau als ruhiger, strategischer Ansatz für langfristige Anleger. Sie sehen, wie wir Positionen gewichten, wann wir defensiver werden und wie wir Rücksetzer nutzen – mit dem Ziel, Vermögen konsequent und kontrolliert zu entwickeln.

Ergänzend erhalten Sie regelmäßig unsere „Best of“-Auswertungen: verdichtete Research-Notizen, die wichtigsten Erkenntnisse aus Quartalszahlen und Trends, sowie klare Zusammenfassungen zu Themen wie KI, Zinsen, Rohstoffe oder geopolitische Risiken. Dazu kommen Research-Videos, Podcast-Folgen und Webinare, in denen wir die Marktlage live einordnen, Fragen beantworten und den Blick auf das große Bild schärfen.

Kurz gesagt: Wir liefern Ihnen jeden Tag zur gleichen Zeit einen präzisen Überblick, klare Prioritäten und einen nachvollziehbaren Rahmen über zwei bewährte Portfolios – damit Sie mit wenig Zeitaufwand bessere Entscheidungen treffen.