Kapitalgarantie und bis zu 27%-Chance mit Amazon, Apple, Nvidia, Microsoft…

Obwohl die Rally der sechs US-Tech-Aktien nun deutlich ins Stocken geraten ist bekräftigte die Mehrheit der Experten ihre Halte- oder Kaufempfehlungen für diese Aktien.

Die Aktienkurse der US-Technologiegiganten Apple, Meta (Facebook), Alphabet (Google) Amazon, Nvidia und Microsoft, die sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt hatten, befinden sich trotz teilweise sehr guter Geschäftszahlen in einer ausgeprägten Konsolidierung.

Mit dem neuen Erste Bank-US Tech Garant 26-31 können Anleger in den nächsten fünf Jahren ohne Kapitalverlustrisiko bis zu 27 Prozent an einer Wertsteigerung des gleich gewichteten Aktienkorbes partizipieren.

27% Chance und Kapitalgarantie

Am 4.3.26 werden die Schlusskurse der sechs Aktien als Ausübungspreise für den Erste Bank-US Tech Garant (II) 26-31 Protect festgeschrieben. Die Gewichtung jeder Aktie im Aktienkorb wird 16,67 Prozent betragen. Bei 127 Prozent des Startwertes des Aktienkorbes wird sich der Cap des Produktes befinden.

Wenn sich Aktienkorb bis zum Bewertungstag, dem 26.2.31, positiv entwickelt, dann werden Anleger bis zum Cap von 127 Prozent vollständig an dieser Wertsteigerung beteiligt. Legt der Aktienkurs bis zum 26.2.31 beispielsweise um 20 Prozent zu, dann wird die Rückzahlung des Produktes mit 120 Prozent des Startwertes erfolgen.

Kann der Aktienkorb seinen Wert um mehr als 27 Prozent steigern, dann wird der bei 127 Prozent des Startwertes angesiedelte Cap den maximalen Rückzahlungsbetrag auf 127 Prozent des Startwertes limitieren.

Bei einer negativen Kursentwicklung des Aktienkorbes wird die Kapitalgarantie dafür sorgen, dass das Produkt mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt wird.

Der Erste Bank-US Tech Garant (II) 26–31, fällig am 5.3.31, ISIN: AT0000A3RZC1, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 2,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

Der neue US Tech Garant 26-31 ermöglicht Anlegern in den nächsten 5 Jahren ohne Kapitalverlustrisiko die vollständige Partizipation an der positiven Wertentwicklung des Aktienkorbes, wobei der Cap von 127 Prozent den maximalen Gewinn auf 27 Prozent limitieren wird.