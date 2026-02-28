Cashflow für Anleger
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
Bridgestone ist ein globaler Reifenhersteller mit starker Marktstellung, der sich durch innovative Technologien und ein umfassendes Produktportfolio von Konkurrenten wie Michelin und Goodyear abhebt.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Bridgestone nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Bridgestone gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,59 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,24 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,27 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Bridgestone investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +25,30 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Bridgestone verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,59 %.
Mit +3,59 % Dividendenrendite bietet Bridgestone ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,24 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Bridgestone für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,59 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,27.
Bridgestone weißt eine Marktkapitalisierung von 27,11 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,59 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Bridgestone Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.02.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Bridgestone Aktie. Sie steigt um +1,14 % auf 20,320€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,59 %, eine Investition von etwa 27.856€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|130,00
|+13,04 %
|+3,59 %
|2025
|115,00
|+9,52 %
|+5,14 %
|2024
|105,00
|+5,00 %
|+3,59 %
|2023
|100,00
|+14,29 %
|+3,34 %
|2022
|87,50
|0,00 %
|+3,51 %
Warum Bridgestone für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,59 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +8,24 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,27
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Bridgestone Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,87 %
|1 Monat
|+9,68 %
|3 Monate
|+3,12 %
|1 Jahr
|+11,27 %
Informationen zur Bridgestone Aktie
Es gibt 1 Mrd. Bridgestone Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,11 Mrd. € wert.
Bridgestone Aktie jetzt kaufen?
Ob die Bridgestone Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bridgestone Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.