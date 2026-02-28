Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Bridgestone ist ein globaler Reifenhersteller mit starker Marktstellung, der sich durch innovative Technologien und ein umfassendes Produktportfolio von Konkurrenten wie Michelin und Goodyear abhebt.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Bridgestone nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Bridgestone gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,59 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,24 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,27 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Bridgestone investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +25,30 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Bridgestone verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,59 %.

Mit +3,59 % Dividendenrendite bietet Bridgestone ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,24 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Bridgestone für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,59 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,27.

Bridgestone weißt eine Marktkapitalisierung von 27,11 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,59 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.