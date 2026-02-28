Iran
Wichtige Staatsmänner am Leben
Für Sie zusammengefasst
- Nach Angriffen: Wichtige Staatsmänner leben...
- Peseschkian, Ghalibaf, Laridschani leben ok...
- Kein Bericht zu Chamenei; Aufenthaltsort unbek
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
TEHERAN (dpa-AFX) - Nach den israelisch-amerikanischen Angriffen sind nach iranischer Darstellung wichtige Staatsmänner am Leben. Wohlauf seien neben Präsident Massud Peseschkian auch Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf sowie der Generalsekretär des Sicherheitsrats, Ali Laridschani. Auch Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi sei am Leben.
Berichte über den Verbleib von Irans oberstem Führer, Ajatollah Ali Chamenei, gab es zunächst nicht. Er hatte sich in den vergangenen Wochen angesichts der militärischen Spannungen selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Der Staat dürfte dessen Sicherheit zur obersten Priorität gemacht haben. Wo er sich zuletzt aufhielt, ist nicht bekannt./arb/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen