    Israel

    Führung in Teheran wurde gezielt angegriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel versuchte gezielte Angriffe auf Teheran
    • Militärgeheimdienst: bereitete monatelang vor.
    • Iran meldet Präsident wohlauf, Chamenei unklar
    Israel - Führung in Teheran wurde gezielt angegriffen
    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel hat im Iran nach Militärangaben versucht, gezielt Vertreter der Führung in Teheran anzugreifen. Am Morgen seien gleichzeitig mehrere Orte in der Hauptstadt attackiert worden, teilte die israelische Armee mit. Dort hätten sich "hochrangige Vertreter der politischen und sicherheitspolitischen Führung Irans versammelt".

    Die Armee habe sich mit Unterstützung des Militärgeheimdienstes monatelang vorbereitet, hieß es weiter. Es sei darum gegangen, "den operativen Moment zu identifizieren, in dem sich führende Repräsentanten des Regimes versammeln".

    Die Entscheidung, am Morgen und nicht in der Nacht anzugreifen, sei absichtlich gefällt worden. Israel sei es damit ein zweites Mal gelungen, "trotz umfassender iranischer Vorbereitungen eine taktische Überraschung zu erzielen". Es sei eine "präzise Lokalisierung von Kommandeuren und der iranischen Führungsspitze erreicht" worden.

    Die Armee prüfe gegenwärtig die Ergebnisse des Angriffs und stelle sich auf eine mögliche Ausweitung des Konflikts mit dem Iran auf weitere Regionen ein. Nach iranischen Angaben sind wichtige Staatsmänner wie der Präsident wohlauf. Berichte über den Verbleib von Irans oberstem Führer, Ajatollah Ali Chamenei, gab es zunächst nicht./le/DP/mis






    dpa-AFX
