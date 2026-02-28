    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Krieg gegen den Iran - Was ist bekannt?

    Für Sie zusammengefasst
    • Seit dem Morgen führen USA und Israel Krieg...
    • Internetsperre, Teheran schwer zerstört, Chaos
    • Raketenangriff auf Mädchenschule: Dutzend Tote
    Krieg gegen den Iran - Was ist bekannt?
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Seit dem Morgen führen die USA und Israel wieder Krieg gegen den Iran. Die Lage in dem Land mit rund 90 Millionen Einwohnern bleibt unübersichtlich. Was ist bekannt?

    * Nur wenige Informationen dringen nach außen. Die Behörden verhängten eine Internetsperre. Die auf Netzsperren spezialisierte Organisation Netblocks berichtete, es sei ein "fast vollständiger Internetausfall".

    * Die Hauptstadt Teheran war wie im vergangenen Jahr wieder Ziel von Luftangriffen. Welche Ziele dabei getroffen wurden, blieb unklar. Ein Video der Nachrichtenagentur Mehr zeigte große Zerstörung mitten in der Millionenmetropole. Auf der Aufnahme war ein völlig zerstörtes Gebäude zu sehen. Mehrere Rettungskräfte waren am Rande der Trümmer zu sehen.

    * Augenzeugen berichteten per SMS, dass sich in Teheran lange Schlangen an Tankstellen gebildet hätten. Viele Menschen versuchten, die Hauptstadt zu verlassen. Geschäfte waren vielerorts geschlossen. Im Norden der lebendigen Metropole herrschte gespenstische Stille. Auch der Sicherheitsrat riet der Bevölkerung zur Flucht aus der Hauptstadt.

    * Die Schulen wurden in Abstimmung mit Verwaltung und der Polizei geschlossen worden, wie das Bildungsministerium mitteilte.

    * Angesichts der Notlage erklärte die Stadtverwaltung in Teheran, dass die Bevölkerung Busse und die Metro kostenlos nutzen darf.

    * Ärzte und Personal im Gesundheitswesen wurden aufgefordert, sich bereit zu halten. Der Rund-um-die-Uhr-Betrieb in Kliniken werde aufrechterhalten, berichteten Staatsmedien. Ausgewählte Apotheken werden Tag und Nacht geöffnet sein. Kriegsverletzungen sollen kostenlos behandelt werden.

    * Explosionen wurden auch in anderen Landesteilen gemeldet, unter anderem in Ghom, Lorestan, Kermanschah, Karadsch und Tabris. Auch nahe der Kulturmetropole Isfahan gab es Explosionen. Dort befindet sich ein zentrales Nuklearzentrum. Getroffen wurden Berichten zufolge Raketendepots, Luftverteidigungsanlagen und Ziele nahe Regierungsgebäuden.

    * Im Süden des Landes kamen bei einem Raketenangriff auf eine Mädchenschule Dutzende Kinder ums Leben. Der Vorfall ereignete sich demnach im Kreis Minab unweit der Küste am Persischen Golf. Rund 170 Schülerinnen sollen sich in der Schule zum Zeitpunkt des Raketenangriffs aufgehalten haben./arb/DP/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Krieg gegen den Iran - Was ist bekannt? Seit dem Morgen führen die USA und Israel wieder Krieg gegen den Iran. Die Lage in dem Land mit rund 90 Millionen Einwohnern bleibt unübersichtlich. Was ist bekannt? * Nur wenige Informationen dringen nach außen. Die Behörden verhängten eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     