Omanischer Außenminister kritisiert Angriffe auf Iran
- Oman kritisiert US-israelische Angriffe scharf
- Verhandlungen mit Iran wurden erneut untergr.
- Oman warnt: Zieht uns nicht sofort in Konflikt
MASKAT (dpa-AFX) - Der omanische Außenminister hat die amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran mit deutlichen Worten kritisiert. "Ich bin bestürzt. Aktive und ernste Verhandlungen wurden erneut untergraben", schrieb Badr al-Bussaidi auf der Social-Media-Plattform X.
Der Oman hatte zuletzt eine wichtige Rolle gespielt als Gastgeber und Vermittler bei den Gesprächen zwischen Washington und Teheran über eine friedliche Beilegung des Streits um die iranischen Atom- und Raketenprogramme. Al-Bussaidi hatte sich noch vor wenigen Tagen optimistisch gezeigt, dass eine Verhandlungslösung in greifbarer Nähe sein könnte.
Die Angriffe seien weder im Interesse der USA noch dienten sie dem Frieden in der Welt, so der Minister des Golfstaats weiter. Er bete für die Unschuldigen, die nun zu leiden hätten. Er rufe die Vereinigten Staaten dazu auf, das Land nicht weiter mit in den Konflikt hineinzuziehen. "Das ist nicht unser Krieg."/cmy/DP/mis
