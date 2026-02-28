    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kuwait

    Mehrere Raketen auf US-Stützpunkt abgefangen

    • Kuwait fängt mehrere ballistische Raketen ab .
    • Iran bestätigte Angriff; Trümmer fielen nahe .
    • Kuwait hat US-Stützpunkt, rund 13.500 Soldaten
    Kuwait - Mehrere Raketen auf US-Stützpunkt abgefangen
    KUWAIT (dpa-AFX) - Die kuwaitischen Streitkräfte haben nach Angaben der Regierung mehrere ballistische Raketen abgefangen, die auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ali Al-Salem in dem Golfstaat abgefeuert wurden. Der Iran hatte zuvor bestätigt, den Stützpunkt angegriffen zu haben.

    Wie aus einer Mitteilung des kuwaitischen Militärs hervorgeht, gingen durch den Abschuss Trümmerteile in der Nähe des Stützpunkts nieder. Die Menschen wurden aufgefordert, sich von möglichen Gefahrenquellen fernzuhalten.

    In dem kleinen Staat Kuwait am Persischen Golf liegen wichtige Basen der US-Armee und der US-Luftwaffe. Nach US-Angaben sind im Land rund 13.500 US-Truppen stationiert. Kuwait ist dabei ein wichtiges Transport- und Logistik-Drehkreuz für das amerikanische Militär./cmy/DP/mis





    dpa-AFX
