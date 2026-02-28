    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    UN-Sicherheitsrat kommt zur Dringlichkeitssitzung zusammen

    Für Sie zusammengefasst
    • UN-Sicherheitsrat berät wegen Angriff auf Iran
    • Sitzung auf Antrag von Frankreich und Bahrain.
    • Guterres fordert sofortigen Stopp und Rückkehr
    UN-Sicherheitsrat kommt zur Dringlichkeitssitzung zusammen
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der UN-Sicherheitsrat will angesichts der Angriffe Israels und der USA auf den Iran zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen soll sich am Samstag um 16.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MEZ) treffen. Frankreich und Bahrain hätten die Sitzung angefragt, teilte die israelische Botschaft bei den Vereinten Nationen mit.

    UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte die Eskalation unterdessen scharf: "Ich fordere einen sofortigen Stopp der Kampfhandlungen und eine Deeskalation", teilte der UN-Chef mit. Er forderte alle Parteien auf, unverzüglich an den Verhandlungstisch zurückzukehren./apo/DP/stk





    dpa-AFX
