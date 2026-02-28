    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Iran-Experte

    Angriffe verstoßen gegen Völkerrecht

    BERLIN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran-Experte Ali Vaez hält die Angriffe Israels und der USA für völkerrechtswidrig. "Dies ist ein gewollter Krieg, der gegen das Völkerrecht verstößt und auch nach US-Recht illegal ist", sagte der Projektleiter für Iran bei der International Crisis Group dem "Spiegel". US-Präsident Donald Trump habe den Einsatz weder vor dem US-Kongress gerechtfertigt noch genehmigen lassen.

    Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers zielen die Angriffe nicht nur auf militärische Infrastruktur, sondern auch auf Führung und Kommandostrukturen der iranischen Revolutionsgarden. Laut Aussagen von Trump und Israels Ministerpräsident Netanjahu "ist das Ziel ein Regimewechsel", sagte Vaez. Er warnte zugleich vor einer raschen Eskalation: Iran habe sich seit dem Zwölftagekrieg im vergangenen Sommer vorbereitet und sei bereit, "massiv und hart zurückzuschlagen", sagte er dem "Spiegel". "Dies kann sehr schnell weiter eskalieren und zu einem regionalen Flächenbrand führen."

    Zwar seien militärische Erfolge der USA und Israels "sicherlich möglich", die beiden Länder hätten jedoch in der Vergangenheit gezeigt, dass sie diese "nicht in langfristige strategische Gewinne ummünzen können", argumentierte Vaez. Der Konflikt könne sich über Tage oder Wochen hinziehen. Die Revolutionsgarden würden ihre Waffen kaum niederlegen.

    Die USA hätten sich in der Vergangenheit als unzuverlässiger Verhandlungspartner erwiesen, weshalb iranische Kräfte kaum auf Zusagen Washingtons vertrauen dürften, sagte Vaez. Ein Zusammenbruch des Irans als Staat könne Radikalisierung, neue Fluchtbewegungen und Instabilität bis nach Europa auslösen, warnte der Experte./scr/DP/stk





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
