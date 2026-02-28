Nato
Verfolgen aufmerksam die Ereignisse im Nahen Osten
Für Sie zusammengefasst
- Nato verfolgt Entwicklungen im Iran und Nahost
- Iran feuert Raketen auf Israel und US-Truppen.
- Eskalation: Drohungen, Diplomatie scheitert...
Foto: Siarhei - 356130783
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato hat nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran die Lage im Nahen Osten im Blick. "Die Nato verfolgt die Entwicklungen im Iran und in der Region aufmerksam", sagte Sprecherin Allison Hart.
Iran reagierte mit Raketenangriffen auf Israel sowie auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte. Die Eskalation folgte auf Wochen gegenseitiger Drohungen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm und gescheiterte diplomatische Bemühungen./dpu/DP/stk
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen