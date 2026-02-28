    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verdi-Streik legt Nahverkehr lahm - Rückkehr am Sonntag

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnstreik legt Nahverkehr vieler Städte lahm!!
    • Busse, Bahnen meist bis Sonntag ausgefallen...
    • Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen jetzt
    Verdi-Streik legt Nahverkehr lahm - Rückkehr am Sonntag
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - In weiten Teilen Deutschlands haben die Bürger auch am Samstag im Nahverkehr ohne Bus und Bahn auskommen müssen. Die Gewerkschaft Verdi setzte ihren zweitägigen Warnstreik fort. In den meisten Städten und Landkreisen sollen Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen am Sonntagmorgen wieder rollen.

    Die koordinierte Warnstreik-Aktion begann am Freitagmorgen und brachte den Nahverkehr in den meisten Bundesländern fast vollständig zum Erliegen. Der Arbeitskampf wird überwiegend bis in die Nacht auf Sonntag dauern. Die Bundesländer Niedersachsen und Baden-Württemberg waren nicht am Warnstreik beteiligt.

    Allein in Nordrhein-Westfalen beteiligten nach Schätzung von Verdi mehr als 7.000 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen. 30 kommunale Verkehrsunternehmen wurden bestreikt, unter anderem in Bonn, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Bochum, Münster und Bielefeld.

    In der Bundeshauptstadt Berlin standen Trams, U-Bahnen sowie die meisten Busse den zweiten Tag in Folge still. Der S- und Regionalbahn-Verkehr lief normal. In Hamburg war der öffentliche Nahverkehr stark eingeschränkt. Die U-Bahn fuhr nicht, und nur ein Teil der Buslinien verkehrte regelmäßig, die anderen unregelmäßig oder in einem Notbetrieb.

    Zweite großangelegte Warnstreik-Aktion in laufender Tarifrunde

    In den Tarifverhandlungen, die in allen 16 Bundesländern meist mit den Kommunalen Arbeitgeberverbänden geführt werden, fordert Verdi vor allem deutlich bessere Arbeitsbedingungen - etwa durch kürzere Wochenarbeitszeit und Schichtzeiten, längere Ruhezeiten, aber auch durch höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende. In Bayern, Brandenburg, dem Saarland, Thüringen und bei der Hamburger Hochbahn wird zusätzlich über höhere Löhne und Gehälter verhandelt.

    Die großangelegte Warnstreik-Aktion im Nahverkehr ist die zweite im laufenden Tarifkonflikt. Schon am 2. Februar legte Verdi auf diesem Weg den Nahverkehr bundesweit fast vollständig lahm.

    Verdi: Öffentlicher Nahverkehr nur mit besseren Arbeitsbedingungen

    Die Arbeitgeber kritisieren diese Strategie immer wieder. "Verdi folgt mit diesem Streik einer bundesweiten Dramaturgie, ohne die Berliner Realität anzuerkennen", teilten etwa die Berliner Verkehrsbetriebe mit, das größte Nahverkehrsunternehmen in Deutschland.

    Verdi wiederum kritisiert, dass die Gespräche zu langsam vorangehen. "Offenbar verstehen die Arbeitgeber immer noch nicht, dass es auf Dauer keine funktionierende ÖPNV-Daseinsvorsorge mehr geben kann, wenn wir jetzt nicht entscheidend die Arbeitsbedingungen verbessern", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle zum Warnstreik-Aufruf. "Die Kolleginnen und Kollegen brauchen dringend Entlastung - und die Arbeitgeber brauchen ein klares Signal, dass wir entschlossen sind, für unsere Forderungen zu kämpfen."/brd/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Verdi-Streik legt Nahverkehr lahm - Rückkehr am Sonntag In weiten Teilen Deutschlands haben die Bürger auch am Samstag im Nahverkehr ohne Bus und Bahn auskommen müssen. Die Gewerkschaft Verdi setzte ihren zweitägigen Warnstreik fort. In den meisten Städten und Landkreisen sollen Busse, Straßenbahnen und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     