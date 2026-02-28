China fordert Ende der militärischen Handlungen

PEKING (dpa-AFX) - China hat sich "zutiefst besorgt" über die militärischen Angriffe der USA und Israels auf den Iran gezeigt. Die staatliche Souveränität, Sicherheit und territoriale Unversehrtheit Irans müssten respektiert werden, erklärte das Außenministerium in Peking.

China rufe dazu auf, die militärischen Handlungen sofort einzustellen, eine weitere Eskalation der Spannungen zu vermeiden sowie den Dialog und die Verhandlungen wieder aufzunehmen, hieß es weiter. Ziel müsse es sein, Frieden und Stabilität im Nahen Osten zu wahren./jpt/DP/stk



