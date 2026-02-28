    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Armeevertreter Israels

    hochrangige Personen im Iran getötet

    Armeevertreter Israels - hochrangige Personen im Iran getötet
    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den israelisch-amerikanischen Luftangriffen sind israelischen Angaben zufolge drei Orte gleichzeitig angegriffen worden, an denen Versammlungen der iranischen Führung stattgefunden haben sollen. Dabei seien mehrere hochrangige und für die "Führung des Regimes" bedeutende Personen getötet worden, teilte ein Vertreter der israelischen Armee mit. Mehr Details zu den Todesopfern wurden nicht genannt. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

    Israels Militär nahm den Angaben zufolge Hunderte Ziele im Iran ins Visier. Die Angriffe seien monatelang geplant worden. Das Vorhaben habe darauf basiert, "eine operative Gelegenheit zu erkennen, zu einem Zeitpunkt, an dem hochrangige Regierungsvertreter zusammentreten würden"./cir/DP/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
