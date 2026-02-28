    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Britische Flugzeuge im Abwehreinsatz im Nahen Osten

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien beteiligt sich an einem defensiven Militäreinsatz im Nahen Osten. Das sagte der britische Premierminister Keir Starmer in einer Erklärung zu den israelisch-amerikanischen Angriffen auf den Iran.

    Sein Land habe bei den Angriffen keine Rolle gespielt, betonte der Labour-Politiker. Er fügte jedoch hinzu: "Unsere Streitkräfte sind aktiv und britische Flugzeuge sind heute am Himmel als Teil koordinierter regionaler Verteidigungseinsätze, um unsere Leute, unsere Interessen und unsere Verbündeten zu schützen." Das geschehe im Einklang mit internationalem Recht.

    Starmer, der zuvor auch im Rahmen eines gemeinsamen Statements mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die iranischen Gegenangriffe verurteilt hatte, kritisierte die iranische Führung erneut. "Das Regime im Iran ist absolut fürchterlich. Sie haben Tausende ihrer eigenen Leute ermordet, Widerspruch brutal niedergeschlagen und versucht, die Region zu destabilisieren", sagte Starmer./cmy/DP/stk





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
