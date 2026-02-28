    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Iran warnt Schiffe in der Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Revolutionsgarden schränkten Hormustransit ein
    • Schiffe Funkbefehle: Motoren stoppen, Entern!!
    • Hormus: Fünftel des Öls durch Meerenge, Risiko
    Foto: Stringer - dpa

    TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Angaben der ihnen nahe stehenden Nachrichtenagentur Tasnim den Schiffsverkehr in der strategisch wichtigen Straße von Hormus eingeschränkt. Demnach erhielten Schiffe wiederholt Funkmeldungen, in denen ihnen die Durchfahrt untersagt werde. Die Besatzungen würden aufgefordert, die Maschinen zu stoppen und sich auf ein mögliches Entern vorzubereiten.

    Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels. Rund ein Fünftel der globalen Öltransporte passiert täglich die Meerenge. Jede Störung könnte die Energiepreise steigen lassen und die internationalen Märkte verunsichern./da/DP/stk





    dpa-AFX
