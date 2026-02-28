    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    ZKONG präsentiert auf der EuroShop 2026 intelligente Einzelhandelslösungen der nächsten Generation

    DÜSSELDORF, Deutschland, 28. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der EuroShop 2026, der weltweit führenden Fachmesse für den Einzelhandel, hatte ZKONG einen viel beachteten Auftritt und präsentierte einem internationalen Publikum seine neuesten intelligenten Einzelhandelstechnologien. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der EuroShop bietet die diesjährige Austragung die größte Ausstellungsfläche in ihrer Geschichte, mit einem erweiterten Fokus auf intelligenten Einzelhandel als zentrales Thema für die Zukunft des stationären Handels. Unter dem Motto „One Step Smarter, One Step Greener" (Ein Schritt intelligenter, ein Schritt grüner) stellte ZKONG ein integriertes Portfolio intelligenter Einzelhandelshardware sowie ergänzender Softwarelösungen vor, das darauf ausgelegt ist, die betriebliche Effizienz zu steigern und zugleich die Nachhaltigkeit in modernen Einzelhandelsumgebungen zu fördern.

    One Step Smarter, One Step Greener

    Während die EuroShop sechs Jahrzehnte Branchenentwicklung feiert, verlagert sich die Diskussion über reine Effizienzgewinne hinaus auf langfristige Widerstandsfähigkeit, Energieoptimierung sowie verantwortungsbewusstes Wachstum. Die Präsenz von ZKONG auf der Messe spiegelt diesen Wandel unmittelbar wider.

    Innovatives ESL-Design für den Einzelhandel mit hoher Produktdichte

    Eines der wichtigsten Highlights ist die Arrow Series, ZKONGs unverwechselbares langformatiges elektronisches Regaletikett (ESL). Es wurde für Einzelhandelsumgebungen mit vielen SKUs und hohem Informationsbedarf entwickelt. Seine längliche Bauform ermöglicht es, mehrere Produktdatenpunkte auf einem einzigen Display zusammenzuführen. Dadurch sinkt der Bedarf an zusätzlicher Beschilderung, während zugleich die Übersichtlichkeit am Regal sowie die Flächennutzung verbessert werden.

    Neben Arrow brachte ZKONG auf der EuroShop 2026 offiziell auch die neue Quantum Series ESL auf den Markt. Mit ultraschmaler Einfassung sowie einem verbesserten Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis maximiert Quantum die nutzbare Anzeigefläche bei gleicher Baugröße. Einzelhändler können umfangreichere Preis- sowie Promotionsinformationen darstellen, ohne zusätzliche Regalhardware oder mehr gedruckte Materialien einzusetzen — und unterstützen damit sowohl eine stärkere visuelle Warenpräsentation als auch nachhaltigere Präsentationskonzepte.

