Wenn aus Fabless endlich Free Cashflow wird

Diese Woche stand ganz im Zeichen von Elmos Semiconductor. Nach den vorläufigen Zahlen für 2025 und einem wegweisenden Capital Markets Day (CMD) honorierte der Markt die Strategie mit einem Wochenplus von 15,4%. Ein klares Signal, dass die Kombination aus Resilienz und Wachstums-Visibilität überzeugt.

𝟮𝟬𝟮𝟱: 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗿𝗱𝘂𝗺𝘀𝗮𝘁𝘇 𝘁𝗿𝗼𝘁𝘇 𝗚𝗲𝗴𝗲𝗻𝘄𝗶𝗻𝗱

In einem anspruchsvollen Automotive-Umfeld, geprägt von Destocking-Effekten, hat Elmos die Qualität seines Geschäftsmodells unter Beweis gestellt:

▶️ Umsatz: 582,6 Mio. € (+0,3 % YoY – neuer Rekordwert).

▶️ EBIT-Marge: Solide 21,8 %.

▶️ Der Gamechanger: Die adjustierte Free-Cashflow-Marge sprang auf 11,4 % (Vj. -8,7 %). Das erste volle Jahr als „Fabless“-Unternehmen trägt Früchte – die Kapitalintensität sinkt massiv (CAPEX 5,8%).

𝗚𝘂𝗶𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲: 𝗗𝗲𝗿 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗛𝗲𝗯𝗲𝗹 𝘀𝗲𝘁𝘇𝘁 𝗮𝗻

Für dieses Jahr impliziert der Ausblick einen echten Sprung bei Profitabilität und Cash-Generierung:

◾Umsatzwachstum: 11% (±3pp).

◾EBIT-Marge: Zielkorridor von 24% (±2pp).

◾Free-Cashflow-Marge: Erwartet bei >17%. Skaleneffekte, optimierte Testzeiten und eine niedrigere Kapitalbindung sollen 2026 nicht nur Wachstum, sondern vor allem einen deutlichen Cashflow-Schub bringen.

𝗩𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟯𝟬: 𝗗𝗶𝗲 „𝟭-𝗠𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗿𝗱𝗲-𝗘𝘂𝗿𝗼“-𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲 𝗳𝗲𝘀𝘁 𝗶𝗺 𝗕𝗹𝗶𝗰𝗸

Elmos hat seine langfristigen Ziele bestätigt und untermauert:

↗️ Umsatz: ~1 Mrd. €.

↗️EBIT-Marge: ~25%.

↗️Free-Cashflow-Marge: ~17% bei strukturell niedriger CAPEX-Quote (~6%).

🤖 Zusatzjoker: Potenzielle Upsides aus dem Bereich Robotics sind in dieser Planung noch gar nicht enthalten.

𝗩𝗼𝗺 𝗕𝗮𝘂𝘁𝗲𝗶𝗹-𝗟𝗶𝗲𝗳𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻 𝘇𝘂𝗺 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺-𝗚𝗲𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿

Die strategische Positionierung ist klar: Elmos ist kein klassisch zyklischer Halbleiterwert, sondern ein struktureller Content-Gewinner. Der Halbleiteranteil pro Fahrzeug steigt genau dort am stärksten, wo Elmos dominiert:

1️⃣ Software Defined Vehicle (SDV): Zonale Architekturen und eFuse-Lösungen.

2️⃣ Elektrifizierung: Fokus auf 48V-Systeme.

3️⃣ ADAS & Sensorik: Ultraschall und Sicherheitslösungen.

4️⃣ Integration: Höhere Wertschöpfung durch IC + Software + Algorithmen.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Wir haben die Aktie vor kurzem nach einem sehr guten Gespräch mit dem CEO in den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund aufgenommen. Die Zahlen dieser Woche und die klare Roadmap bis 2030 bestätigen unsere Investment-Thesis: Elmos wandelt sich von einem kapitalintensiven Produzenten zu einem hochprofitablen, Cash-starken Spezialisten für Analog/Mixed-Signal-Lösungen. Wer den steigenden Elektronikanteil im Auto spielen will, kommt an dieser Story kaum vorbei.

