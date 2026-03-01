    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Straße von Hormus ist dicht

    Sorgt der Iran-Krieg für eine globale Rezession?

    Der US-israelische Angriff auf den Iran stellt den Nahen Osten auf den Kopf. Das dürfte nicht nur den Ölpreis explodieren lassen, sondern auch die Aktienmärkte erschüttern.

    Foto: Isai Hernandez - imageBROKER.com

    Die USA und Israel haben mit ihren Luftangriffen auf den Iran am Samstag für eine neue Eskalationsstufe im Nahen Osten gesorgt. US-Präsident Donald Trump erklärte, dass Irans oberster Führer Ali Khamenei bei den Angriffen getötet worden sei. Er rief das iranische Volk dazu auf, die Regierung zu stürzen.

    Der Iran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel und US-amerikanische Ziele in der Region. Auch die Golfstaaten gerieten ins Visier.

    Die Auswirkungen auf die Märkte könnten massiv sein. Große Teile des Luftraums in der Region sind gesperrt, genauso wie die großen Flughafen-Drehkreuze der Golfstaaten. Das dürfte sich am Montag auch auf Airline-Aktien auswirken. Profitieren dürften hingegen wieder einmal Rüstungsunternehmen. Darüber hinaus können auch die sicheren Häfen wie Gold mit deutlichen Gewinnen rechnen.

    In den breiten Aktienindizes ist wohl mit Verkäufen zu rechnen, da die Unsicherheit über eine regionale Ausweitung des Konflikts die Anleger in defensive Anlagen treibt. Besonders zinssensitive Sektoren könnten unter Druck geraten, da steigende Ölpreise die Inflation anheizen.

    Die größten Auswirkungen aber sehen Anleger beim Ölpreis. Der Iran ist einer der größten Ölproduzenten der Region, und die Lage rund um die Straße von Hormuz, durch die laut Reuters etwa 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung transportiert werden, bleibt angespannt. Schätzungen zufolge wurden 2025 etwa 13 Millionen Barrel Öl täglich durch den Kanal geleitet.

    Laut iranischen Angaben vom Samstag ist die Meerenge inzwischen für die Schifffahrt geschlossen. Ölkonzerne und Handelsunternehmen müssen ihre Lieferungen umleiten. Sollte der Konflikt länger andauern, könnte der Ölpreis bis auf 100 US-Dollar steigen. "Eine längere Sperrung der Straße von Hormus würde mit Sicherheit zu einer weltweiten Rezession führen", sagte Bob McNally, ehemaliger Energieberater des Weißen Hauses, gegenüber CNBC.

    "Die aktuelle Eskalation trifft das Herz globaler Seehandelsrouten und auch die Schiffe deutscher Reedereien, vor allem aber die Menschen an Bord, unmittelbar", sagte Martin Kröger, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder. "Für viele unserer Mitgliedsunternehmen ist dies eine akute operative Krise, keine abstrakte geopolitische Entwicklung."

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Julian Schick
