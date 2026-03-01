TCL Electronics (01070.HK) Aufnahme in den Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index und andere maßgebliche Indizes
Unternehmenswert und Wachstumspotenzial erneut bestätigt, während Marktposition neue Höhen erreicht
HONGKONG, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited („TCL Electronics" oder das „Unternehmen", 01070. HK) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach den jüngsten Überprüfungsergebnissen der Hang Seng Indexes Company mit Wirkung zum Montag , dem 9. März 2026, vom Hang Seng Composite SmallCap Index in den Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index, den Hang Seng Large-Mid Cap (Investable) Index und den Hang Seng Composite MidCap Index sowie weitere maßgebliche Indizes (Einzelheiten siehe Tabelle unten) aufgenommen wurde.
|
Index-Kategorie
|
Name des Index'
|
Index
|
Hinzufügen/
|
Referenzindex (Markt Hongkong)
|
Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index
|
HSLMI
|
hinzufügen
|
Referenzindex (Markt Hongkong)
|
Hang Seng Large-Mid Cap (Investable) Index
|
HSLMIV
|
hinzufügen
|
Referenzindex (Markt Hongkong)
|
Hang Seng Composite MidCap Index
|
HSMI
|
hinzufügen
|
Thematischer Index
(Markt Hongkong)
|
Hang Seng Large-Mid Cap Equal Weighted Factor
|
HSLMEMQ
|
hinzufügen
|
Thematischer Index
(Markt Hongkong)
|
Hang Seng Large-Mid Cap Low Volatility