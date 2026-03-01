    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    TCL Electronics (01070.HK) Aufnahme in den Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index und andere maßgebliche Indizes

    Unternehmenswert und Wachstumspotenzial erneut bestätigt, während Marktposition neue Höhen erreicht

    HONGKONG, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited („TCL Electronics" oder das „Unternehmen", 01070. HK) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach den jüngsten Überprüfungsergebnissen der Hang Seng Indexes Company mit Wirkung zum Montag , dem 9. März 2026, vom Hang Seng Composite SmallCap Index in den Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index, den Hang Seng Large-Mid Cap (Investable) Index und den Hang Seng Composite MidCap Index sowie weitere maßgebliche Indizes (Einzelheiten siehe Tabelle unten) aufgenommen wurde.

    Index-Kategorie

    Name des Index'

    Index
    Code

    Hinzufügen/
    Entfernen

    Referenzindex (Markt Hongkong)

    Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index

    HSLMI

    hinzufügen

    Referenzindex (Markt Hongkong)

    Hang Seng Large-Mid Cap (Investable) Index

    HSLMIV

    hinzufügen

    Referenzindex (Markt Hongkong)

    Hang Seng Composite MidCap Index

    HSMI

    hinzufügen

    Thematischer Index

    (Markt Hongkong)

    Hang Seng Large-Mid Cap Equal Weighted Factor
    Mix (QVLM) Index

    HSLMEMQ

    hinzufügen

    Thematischer Index

    (Markt Hongkong)

    Hang Seng Large-Mid Cap Low Volatility

