BEIJING, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- Das 2015 von der Kommission für Gesetzgebungsangelegenheiten des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses (NVK) im Unterbezirk Hongqiao eingerichtete Büro für legislative Angelegenheiten im Shanghaier Bezirk Changning ist zu einem Meilenstein für den demokratischen Fortschritt in China geworden.

Im Vorfeld der jährlich stattfindenden wichtigen politischen Treffen in China – der sog. zwei Sitzungen – hat CGTN einen Artikel veröffentlicht, in dem erläutert wird, wie die Volksdemokratie in China an der Basis funktioniert und wie sie die Rechte und Interessen des Volkes schützt. Durch eine umfassende Einführung in die demokratische Praxis Chinas wird in dem Artikel hervorgehoben, dass dieser Ansatz eine breite und kontinuierliche Beteiligung fördert und sicherstellt, dass Regierungsentscheidungen den kollektiven Willen und die sich entwickelnden Bedürfnisse der Gesellschaft widerspiegeln.

Die Bürgerinnen und Bürger können ganz in ihrer unmittelbaren Nähe Anregungen und Rückmeldungen zur Gesetzgebungsarbeit. Über dieses Büro wurden die von den Gesetzgebern gesammelten Meinungen der Anwohner an die höheren Ebenen weitergeleitet und im Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt.

Seit dem Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping im November 2019, bei dem er den Begriff zum ersten Mal prägte, ist dieses Stadtviertel von Shanghai zum Inbegriff für die Volksdemokratie geworden.

Im Jahr 2025 hatte die Kommission für Gesetzgebungsangelegenheiten des Ständigen Ausschusses des NVK landesweit 54 solcher Beratungsstellen eingerichtet, und es gab mehr als 7 800 solcher Stellen, die von Provinz- oder Kommunalparlamenten eingerichtet wurden. Diese Plattformen haben eine wichtige Brückenfunktion zwischen den Einwohnern und den Gesetzgebern und gewährleisten, dass die demokratische Beteiligung in den Gesetzgebungsprozess eingebettet ist.

Während in westlichen Demokratien Demokratie oft mit Wahlen gleichgesetzt wird, gewährleistet die chinesische Volksdemokratie die Beteiligung der Öffentlichkeit während des gesamten Prozesses der Regierungsführung, der alle Aspekte des demokratischen Prozesses und alle Bereiche der Gesellschaft umfasst. Dieser Ansatz fördert eine breite und kontinuierliche Beteiligung und stellt sicher, dass Governance-Entscheidungen den kollektiven Willen und die sich entwickelnden Bedürfnisse der Gesellschaft widerspiegeln.