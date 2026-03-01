Athletinnen aus Schweden und den Niederlanden gewinnen Medaillen bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 und Team TCL-Botschafterin steht auf dem Podium

Die schwedischen Athletinnen Ebba Andersson, Frida Karlsson und Jonna Sundling sowie die niederländische Athletin Joy Beune gewannen insgesamt 11 Medaillen in Einzel- und Mannschaftswettbewerben im Langlauf und Eisschnelllauf, darunter 4 Gold- und 7 Silbermedaillen. Die globale Markenbotschafterin von TCL, Eileen Gu, sicherte sich eine Goldmedaille im Freeski Halfpipe der Damen sowie Silbermedaillen im Freeski Slopestyle der Damen und im Freeski Big Air der Damen.

MAILAND, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- Bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 sicherten sich Athletinnen aus Schweden und den Niederlanden, die zum Team TCL gehören, mehrere Medaillen und zeigten herausragende Leistungen, die Meilensteine in ihrer Karriere darstellen. Diese Erfolge sind sowohl für die Athletinnen als auch für das Team TCL ein stolzer Moment, da TCL offizieller weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele in der Kategorie Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte ist.

Diese Podiumsplatzierungen unterstreichen die herausragende Leistung und Stärke der Athletinnen, die an den Spielen Milano Cortina 2026 teilnehmen, und inspirieren das Publikum weltweit zu Höchstleistungen.

Als weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und weltweit führende Marke für Mini-LED-Fernseher im ersten Halbjahr 2025 stellte TCL auf der CES 2026 seinen Flaggschiff-Mini-LED-Fernseher SQD X11L vor, der für seine außergewöhnliche Farbgenauigkeit, Bildstabilität und visuelle Leistung mit dem Innovative Display Technology Gold Award ausgezeichnet wurde. Mit modernsten Display- und Audiotechnologien definiert TCL das Fernseherlebnis neu und ermöglicht den Zuschauern ein beeindruckendes, hautnahes Erlebnis der Olympischen Winterspiele.

So wie die Olympischen Spiele Menschen weltweit dazu inspirieren, ihre Grenzen zu überschreiten, ermutigt das Team TCL alle, sich seine Vision „Inspire Greatness" zu eigen zu machen – nicht nur durch TCL-Produkte, die die Vorstellungskraft übertreffen, sondern auch durch Sportler, die sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds ständig neue Maßstäbe setzen, und durch Menschen, die in ihrem täglichen Leben mutig Grenzen überschreiten.

TCL bringt Athleten, Fans und Familien während der Spiele Milano Cortina 2026 näher zusammen. Dank der TCL-Technologie im Athleten-Dorf können sich die Teilnehmer entspannen, erholen und gemeinsam mit ihren Freunden und Familien bedeutungsvolle Momente feiern. Als Sponsor des Athlete Moment wird TCL auch seine Display-Technologie einsetzen, die am Spielfeldrand bereitgestellt wird, damit die Athleten unmittelbar nach dem Wettkampf mit ihren Familien und Freunden in Kontakt treten können, was bedeutungsvolle Momente der Freude und des Feierns mitten im Geschehen ermöglicht.