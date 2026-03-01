Carl Zeiss Meditec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Carl Zeiss Meditec Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec Aktie beträgt 33,69€. Die Carl Zeiss Meditec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,69 %.