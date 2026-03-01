Aktie kaufen oder verkaufen
Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Air Liquide Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Air Liquide Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Air Liquide Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Air Liquide Aktie beträgt 195,20€. Die Air Liquide Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,87 %.
Analysten und Kursziele für die Air Liquide Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|189,00Euro
|+6,38 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|205,00EUR
|+15,39 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|179,00EUR
|+0,75 %
|10.02.2026
|UBS
|200,00EUR
|+12,57 %
|13.02.2026
|BARCLAYS
|195,00EUR
|+9,76 %
|16.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|20.02.2026
|JPMORGAN
|185,00EUR
|+4,13 %
|20.02.2026
|BARCLAYS
|195,00EUR
|+9,76 %
|20.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|189,00EUR
|+6,38 %
|20.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|194,00EUR
|+9,20 %
|20.02.2026
|JEFFERIES
|204,00EUR
|+14,83 %
|20.02.2026
|UBS
|200,00EUR
|+12,57 %
|20.02.2026
|BARCLAYS
|195,00EUR
|+9,76 %
|22.02.2026
|BERENBERG
|206,00EUR
|+15,95 %
|23.02.2026
|UBS
|210,00EUR
|+18,20 %
|24.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|182,00EUR
|+2,44 %
|25.02.2026
