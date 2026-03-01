Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Air Liquide Aktie im Überblick.

15 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Air Liquide Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Air Liquide Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Air Liquide Aktie beträgt 195,20€. Die Air Liquide Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,87 %.