Aktie kaufen oder verkaufen
Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 394,68€. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,37 %.
Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|405,00Euro
|+6,08 %
|-
|Analyst
|325,00Euro
|-14,88 %
|-
|Goldman Sachs
|404,00Euro
|+5,81 %
|-
|Berenberg Bank
|459,00Euro
|+20,22 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|400,00EUR
|+4,77 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|400,00EUR
|+4,77 %
|-
|BERENBERG
|459,00EUR
|+20,22 %
|06.02.2026
|JPMORGAN
|380,00EUR
|-0,47 %
|10.02.2026
|BERENBERG
|459,00EUR
|+20,22 %
|10.02.2026
|RBC
|405,00EUR
|+6,08 %
|16.02.2026
|JEFFERIES
|325,00EUR
|-14,88 %
|25.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.02.2026
|RBC
|405,00EUR
|+6,08 %
|26.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|404,00EUR
|+5,81 %
|26.02.2026
|JEFFERIES
|325,00EUR
|-14,88 %
|26.02.2026
|JEFFERIES
|325,00EUR
|-14,88 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|380,00EUR
|-0,47 %
|26.02.2026
|UBS
|380,00EUR
|-0,47 %
|26.02.2026
|BERENBERG
|459,00EUR
|+20,22 %
|26.02.2026
|RBC
|400,00EUR
|+4,77 %
|27.02.2026
-0,62 %
+3,65 %
+4,68 %
+3,03 %
+15,43 %
+77,68 %
+90,96 %
+180,66 %
+588,20 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
