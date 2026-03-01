Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.

15 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 394,68€. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,37 %.