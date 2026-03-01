Aktie kaufen oder verkaufen
Amazon Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Amazon Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Amazon Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Amazon Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Amazon Aktie beträgt 291,83€. Die Amazon Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,97 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Amazon Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|300,00US-Dollar
|+42,86 %
|-
|Goldman Sachs
|280,00US-Dollar
|+33,33 %
|-
|JEFFERIES
|300,00USD
|+42,86 %
|01.02.2026
|UBS
|311,00USD
|+48,10 %
|03.02.2026
|JEFFERIES
|300,00USD
|+42,86 %
|05.02.2026
|BARCLAYS
|300,00USD
|+42,86 %
|06.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|280,00USD
|+33,33 %
|06.02.2026
|JPMORGAN
|265,00USD
|+26,19 %
|06.02.2026
|RBC
|300,00USD
|+42,86 %
|06.02.2026
|RBC
|300,00USD
|+42,86 %
|06.02.2026
|UBS
|301,00USD
|+43,33 %
|06.02.2026
|JPMORGAN
|265,00USD
|+26,19 %
|09.02.2026
+0,86 %
+0,57 %
-12,88 %
-11,12 %
-14,66 %
+98,20 %
+36,42 %
+599,72 %
+257.465,22 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte