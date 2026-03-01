Aktie kaufen oder verkaufen
ATOSS Software Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: ATOSS Software AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur ATOSS Software Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ATOSS Software Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ATOSS Software Aktie beträgt 145,40€. Die ATOSS Software Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +66,17 %.
Analysten und Kursziele für die ATOSS Software Aktie
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|135,00EUR
|+54,29 %
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|135,00EUR
|+54,29 %
|WARBURG RESEARCH
|157,00EUR
|+79,43 %
|02.02.2026
|BERENBERG
|150,00EUR
|+71,43 %
|09.02.2026
|BERENBERG
|150,00EUR
|+71,43 %
|30.01.2026
-1,24 %
+11,49 %
-14,24 %
-23,04 %
-25,25 %
+9,80 %
+8,92 %
+497,42 %
+872,22 %
