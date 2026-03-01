Aktie kaufen oder verkaufen
AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 46,38€. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,37 %.
Analysten und Kursziele für die AXA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+9,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+9,04 %
|-
|BERENBERG
|47,00EUR
|+13,88 %
|10.02.2026
|RBC
|48,00EUR
|+16,31 %
|16.02.2026
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+9,04 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|48,00EUR
|+16,31 %
|26.02.2026
|RBC
|48,00EUR
|+16,31 %
|26.02.2026
|UBS
|45,00EUR
|+9,04 %
|26.02.2026
