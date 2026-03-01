Aktie kaufen oder verkaufen
BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 47,86€. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,43 %.
Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|JPMorgan
|36,00Euro
|-25,85 %
|-
|Berenberg Bank
|48,00Euro
|-1,13 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|02.02.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|04.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|53,00EUR
|+9,17 %
|05.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|62,00EUR
|+27,70 %
|10.02.2026
|UBS
|48,00EUR
|-1,13 %
|13.02.2026
|BERENBERG
|48,00EUR
|-1,13 %
|16.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|53,00EUR
|+9,17 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|-17,61 %
|27.02.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|-17,61 %
|27.02.2026
|JPMORGAN
|36,00EUR
|-25,85 %
|27.02.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|-11,43 %
|27.02.2026
|UBS
|48,00EUR
|-1,13 %
|27.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|53,00EUR
|+9,17 %
|27.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|62,00EUR
|+27,70 %
|27.02.2026
