BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 47,86€. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,43 %.