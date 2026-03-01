Aktie kaufen oder verkaufen
Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Jörg Carstensen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 44,80€. Die Bayer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,31 %.
Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+19,76 %
|02.02.2026
|BARCLAYS
|50,00EUR
|+19,76 %
|04.02.2026
|UBS
|32,00EUR
|-23,35 %
|05.02.2026
|BARCLAYS
|50,00EUR
|+19,76 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+19,76 %
|05.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|54,00EUR
|+29,34 %
|06.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|54,00EUR
|+29,34 %
|09.02.2026
|UBS
|32,00EUR
|-23,35 %
|13.02.2026
|JEFFERIES
|25,00EUR
|-40,12 %
|17.02.2026
|UBS
|32,00EUR
|-23,35 %
|17.02.2026
|BARCLAYS
|50,00EUR
|+19,76 %
|17.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|54,00EUR
|+29,34 %
|17.02.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+19,76 %
|17.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|18.02.2026
|BARCLAYS
|50,00EUR
|+19,76 %
|19.02.2026
|UBS
|48,00EUR
|+14,97 %
|24.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|54,00EUR
|+29,34 %
|30.01.2026
