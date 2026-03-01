Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Bechtle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 47,67€. Die Bechtle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,78 %.
Analysten und Kursziele für die Bechtle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|44,00Euro
|+29,03 %
|-
|Deutsche Bank
|48,00Euro
|+40,76 %
|-
|UBS
|50,00Euro
|+46,63 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|48,00EUR
|+40,76 %
|-
|BERENBERG
|38,00EUR
|+11,44 %
|02.02.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+52,49 %
|02.02.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+52,49 %
|06.02.2026
|UBS
|50,00EUR
|+46,63 %
|06.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.02.2026
|UBS
|47,00EUR
|+37,83 %
|11.02.2026
+1,61 %
+4,48 %
-24,08 %
-14,95 %
-3,44 %
-16,22 %
-36,33 %
+153,61 %
+559,96 %
