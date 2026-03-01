Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Bechtle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 47,67€. Die Bechtle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,78 %.