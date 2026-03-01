Aktie kaufen oder verkaufen
Boeing Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Boeing Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Boeing Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Boeing Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Boeing Aktie beträgt 287,60€. Die Boeing Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,40 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Boeing Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|275,00US-Dollar
|+20,86 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|04.02.2026
|RBC
|275,00USD
|+20,86 %
|10.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|298,00USD
|+30,97 %
|16.02.2026
|JEFFERIES
|295,00USD
|+29,65 %
|19.02.2026
|JEFFERIES
|295,00USD
|+29,65 %
|29.01.2026
-0,96 %
-4,58 %
-8,92 %
+19,21 %
+16,51 %
+3,30 %
+8,32 %
+79,00 %
+1.181,04 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte