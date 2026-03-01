British American Tobacco Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur British American Tobacco Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der British American Tobacco Aktie beträgt 51,37€. Die British American Tobacco Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,08 %.