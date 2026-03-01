Aktie kaufen oder verkaufen
British American Tobacco Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur British American Tobacco Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der British American Tobacco Aktie beträgt 51,37€. Die British American Tobacco Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,08 %.
Analysten und Kursziele für die British American Tobacco Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|49,00GBP
|+5,54 %
|-
|RBC
|36,00GBP
|-22,46 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|41,00GBP
|-11,69 %
|12.02.2026
|JEFFERIES
|52,00GBP
|+12,00 %
|12.02.2026
|JEFFERIES
|52,00GBP
|+12,00 %
|16.02.2026
|BARCLAYS
|49,00GBP
|+5,54 %
|19.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|45,00GBP
|-3,08 %
|20.02.2026
|RBC
|36,00GBP
|-22,46 %
|23.02.2026
