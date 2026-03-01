Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Sina Schuldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 101,90€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,47 %.
Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|100,00Euro
|+12,33 %
|-
|DZ Bank
|102,00Euro
|+14,58 %
|-
|JPMorgan
|100,00Euro
|+12,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|104,00EUR
|+16,83 %
|-
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+12,33 %
|01.02.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+12,33 %
|05.02.2026
|UBS
|93,00EUR
|+4,47 %
|05.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|115,00EUR
|+29,18 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+12,33 %
|05.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|105,00EUR
|+17,95 %
|22.02.2026
+0,29 %
-1,49 %
+0,98 %
+1,42 %
+4,03 %
-8,79 %
+23,75 %
+21,56 %
+556.275,00 %
