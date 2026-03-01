Aktie kaufen oder verkaufen
BNP Paribas (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur BNP Paribas (A) Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der BNP Paribas (A) Aktie beträgt 98,33€. Die BNP Paribas (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,79 %.
Analysten und Kursziele für die BNP Paribas (A) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|96,00EUR
|+1,33 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|05.02.2026
|BARCLAYS
|95,00EUR
|+0,27 %
|05.02.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|92,00EUR
|-2,89 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|102,00EUR
|+7,66 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|105,00EUR
|+10,83 %
|05.02.2026
|RBC
|93,00EUR
|-1,84 %
|05.02.2026
|UBS
|103,00EUR
|+8,72 %
|05.02.2026
|BARCLAYS
|95,00EUR
|+0,27 %
|13.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|104,00EUR
|+9,77 %
|20.02.2026
-2,01 %
+3,06 %
+9,53 %
+33,78 %
+35,40 %
+51,06 %
+96,39 %
+130,42 %
+467,99 %
