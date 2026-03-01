BNP Paribas (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BNP Paribas (A) Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der BNP Paribas (A) Aktie beträgt 98,33€. Die BNP Paribas (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,79 %.