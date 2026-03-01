Aktie kaufen oder verkaufen
BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 21,30€. Die BBVA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,23 %.
Analysten und Kursziele für die BBVA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00EUR
|-3,46 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|21,00EUR
|+6,71 %
|-
|RBC
|19,00EUR
|-3,46 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|23,00EUR
|+16,87 %
|05.02.2026
|UBS
|22,00EUR
|+11,79 %
|05.02.2026
|BARCLAYS
|21,00EUR
|+6,71 %
|06.02.2026
|UBS
|22,00EUR
|+11,79 %
|06.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|24,00EUR
|+21,95 %
|10.02.2026
|RBC
|20,00EUR
|+1,63 %
|11.02.2026
|UBS
|22,00EUR
|+11,79 %
|23.02.2026
