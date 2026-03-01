Aktie kaufen oder verkaufen
BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 5,25€. Die BP Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,12 %.
Analysten und Kursziele für die BP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|5,00GBP
|+4,21 %
|04.02.2026
|RBC
|5,00GBP
|+4,21 %
|10.02.2026
|RBC
|5,00GBP
|+4,21 %
|10.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.02.2026
|JEFFERIES
|4,00GBP
|-16,63 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|4,00GBP
|-16,63 %
|10.02.2026
|UBS
|4,00GBP
|-16,63 %
|10.02.2026
|BARCLAYS
|5,00GBP
|+4,21 %
|10.02.2026
|BERENBERG
|5,00GBP
|+4,21 %
|10.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|4,00GBP
|-16,63 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|5,00GBP
|+4,21 %
|24.02.2026
+1,77 %
-1,30 %
+5,06 %
+4,23 %
+3,51 %
-13,40 %
+58,68 %
+20,96 %
+33,49 %
