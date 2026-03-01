BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 5,25€. Die BP Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,12 %.