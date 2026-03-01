Aktie kaufen oder verkaufen
Banco Santander Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Banco Santander Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Banco Santander Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Banco Santander Aktie beträgt 11,06€. Die Banco Santander Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,64 %.
Analysten und Kursziele für die Banco Santander Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|12,00Euro
|+12,46 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00EUR
|+3,09 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00EUR
|+3,09 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|9,00EUR
|-15,65 %
|-
|RBC
|8,00EUR
|-25,02 %
|03.02.2026
|JEFFERIES
|11,00EUR
|+3,09 %
|03.02.2026
|BARCLAYS
|11,00EUR
|+3,09 %
|04.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|12,00EUR
|+12,46 %
|05.02.2026
|UBS
|11,00EUR
|+3,09 %
|05.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|12,00EUR
|+12,46 %
|13.02.2026
|UBS
|11,00EUR
|+3,09 %
|15.02.2026
|UBS
|11,00EUR
|+3,09 %
|18.02.2026
|RBC
|12,00EUR
|+12,46 %
|22.02.2026
|BARCLAYS
|11,00EUR
|+3,09 %
|25.02.2026
|JEFFERIES
|11,00EUR
|+3,09 %
|25.02.2026
|RBC
|12,00EUR
|+12,46 %
|25.02.2026
|UBS
|12,00EUR
|+12,46 %
|26.02.2026
