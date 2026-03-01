Aktie kaufen oder verkaufen
DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: 4kclips - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
20 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 85,92€. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,23 %.
Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|92,00Euro
|+27,67 %
|-
|DZ Bank
|88,00Euro
|+22,12 %
|-
|UBS
|95,00Euro
|+31,83 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|66,00EUR
|-8,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|66,00EUR
|-8,41 %
|-
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+24,90 %
|05.02.2026
|BARCLAYS
|83,00EUR
|+15,18 %
|12.02.2026
|UBS
|95,00EUR
|+31,83 %
|13.02.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+19,34 %
|16.02.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+24,90 %
|17.02.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+19,34 %
|18.02.2026
|RBC
|74,00EUR
|+2,69 %
|20.02.2026
|RBC
|78,00EUR
|+8,24 %
|20.02.2026
|BARCLAYS
|83,00EUR
|+15,18 %
|20.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00EUR
|+27,67 %
|20.02.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+19,34 %
|20.02.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+24,90 %
|20.02.2026
|UBS
|95,00EUR
|+31,83 %
|20.02.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+24,90 %
|22.02.2026
|BARCLAYS
|83,00EUR
|+15,18 %
|23.02.2026
|UBS
|95,00EUR
|+31,83 %
|23.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.02.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+19,34 %
|24.02.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+24,90 %
|25.02.2026
|BERENBERG
|83,00EUR
|+15,18 %
|26.02.2026
