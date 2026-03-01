DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.

20 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 85,92€. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,23 %.