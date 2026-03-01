Aktie kaufen oder verkaufen
Coca-Cola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Andreas Arnold - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Coca-Cola Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Coca-Cola Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Coca-Cola Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola Aktie beträgt 82,30€. Die Coca-Cola Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,91 %.
Analysten und Kursziele für die Coca-Cola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|78,00US-Dollar
|-4,36 %
|-
|BARCLAYS
|77,00USD
|-5,59 %
|10.02.2026
|JEFFERIES
|88,00USD
|+7,90 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|79,00USD
|-3,14 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|83,00USD
|+1,77 %
|10.02.2026
|RBC
|78,00USD
|-4,36 %
|10.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.02.2026
|RBC
|87,00USD
|+6,67 %
|11.02.2026
|UBS
|87,00USD
|+6,67 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|83,00USD
|+1,77 %
|17.02.2026
|JPMORGAN
|83,00USD
|+1,77 %
|17.02.2026
+1,20 %
+2,92 %
+13,19 %
+9,92 %
+2,28 %
+21,18 %
+69,06 %
+75,61 %
+342,35 %
