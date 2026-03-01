Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Deutsche Börse AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Boerse Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 268,92€. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,01 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Deutsche Boerse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|235,00Euro
|+1,38 %
|-
|Goldman Sachs
|263,00Euro
|+13,46 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|285,00EUR
|+22,95 %
|-
|BARCLAYS
|290,00EUR
|+25,11 %
|09.02.2026
|RBC
|235,00EUR
|+1,38 %
|11.02.2026
|JEFFERIES
|240,00EUR
|+3,54 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|290,00EUR
|+25,11 %
|11.02.2026
|JPMORGAN
|300,00EUR
|+29,42 %
|11.02.2026
|UBS
|250,00EUR
|+7,85 %
|12.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|276,00EUR
|+19,07 %
|12.02.2026
|BARCLAYS
|300,00EUR
|+29,42 %
|12.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|263,00EUR
|+13,46 %
|13.02.2026
+2,57 %
+7,88 %
+9,65 %
+0,09 %
-10,46 %
+35,87 %
+65,10 %
+190,21 %
+1.142,90 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte