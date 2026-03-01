Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 64,59€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,84 %.