Aktie kaufen oder verkaufen
Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Matthias Balk - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 64,59€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,84 %.
Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|71,00Euro
|+20,75 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|74,00EUR
|+25,85 %
|-
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+19,05 %
|01.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+3,74 %
|12.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|+12,24 %
|12.02.2026
|RBC
|57,00EUR
|-3,06 %
|12.02.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|-6,46 %
|12.02.2026
|BERENBERG
|60,00EUR
|+2,04 %
|12.02.2026
|JEFFERIES
|62,00EUR
|+5,44 %
|12.02.2026
|JEFFERIES
|65,00EUR
|+10,54 %
|12.02.2026
|UBS
|63,00EUR
|+7,14 %
|12.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|71,00EUR
|+20,75 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+19,05 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+19,05 %
|13.02.2026
|UBS
|58,00EUR
|-1,36 %
|16.02.2026
|RBC
|56,00EUR
|-4,76 %
|18.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|69,00EUR
|+17,35 %
|20.02.2026
