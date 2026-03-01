Aktie kaufen oder verkaufen
DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 48,00€. Die DHL Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,69 %.
Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|42,00Euro
|-15,73 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00EUR
|-15,73 %
|20.02.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+20,39 %
|24.02.2026
|BARCLAYS
|43,00EUR
|-13,72 %
|30.01.2026
|JPMORGAN
|53,00EUR
|+6,34 %
|30.01.2026
