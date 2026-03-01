Aktie kaufen oder verkaufen
Duerr Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Dürr AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Duerr Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Duerr Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Duerr Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Duerr Aktie beträgt 31,00€. Die Duerr Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,31 %.
Analysten und Kursziele für die Duerr Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|25,00EUR
|+2,67 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|39,00EUR
|+60,16 %
|17.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|18.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|29,00EUR
|+19,10 %
|18.02.2026
+0,21 %
-2,42 %
+3,19 %
+26,70 %
-4,30 %
-32,07 %
-26,02 %
-9,07 %
+264,47 %
