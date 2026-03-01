Duerr Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Duerr Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Duerr Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Duerr Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Duerr Aktie beträgt 31,00€. Die Duerr Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,31 %.