Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.

24 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 228,00€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,36 %.