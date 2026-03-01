Aktie kaufen oder verkaufen
Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: franz massard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
24 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 228,00€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,36 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|225,00Euro
|+22,72 %
|-
|Bernstein
|234,00Euro
|+27,63 %
|-
|JPMorgan
|225,00Euro
|+22,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|226,00EUR
|+23,27 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|250,00EUR
|+36,36 %
|-
|JEFFERIES
|215,00EUR
|+17,27 %
|06.02.2026
|RBC
|235,00EUR
|+28,18 %
|06.02.2026
|UBS
|225,00EUR
|+22,72 %
|12.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|234,00EUR
|+27,63 %
|16.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|234,00EUR
|+27,63 %
|16.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.02.2026
|BERENBERG
|210,00EUR
|+14,54 %
|19.02.2026
|JEFFERIES
|215,00EUR
|+17,27 %
|19.02.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+20,00 %
|19.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|234,00EUR
|+27,63 %
|19.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|240,00EUR
|+30,90 %
|19.02.2026
|JPMORGAN
|240,00EUR
|+30,90 %
|19.02.2026
|RBC
|225,00EUR
|+22,72 %
|19.02.2026
|RBC
|235,00EUR
|+28,18 %
|19.02.2026
|UBS
|225,00EUR
|+22,72 %
|19.02.2026
|JEFFERIES
|195,00EUR
|+6,36 %
|20.02.2026
|JPMORGAN
|225,00EUR
|+22,72 %
|22.02.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+20,00 %
|23.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|234,00EUR
|+27,63 %
|23.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|230,00EUR
|+25,45 %
|23.02.2026
|RBC
|225,00EUR
|+22,72 %
|27.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|240,00EUR
|+30,90 %
|30.01.2026
|UBS
|240,00EUR
|+30,90 %
|30.01.2026
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte