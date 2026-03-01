Aktie kaufen oder verkaufen
ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 18,55€. Die ENI Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,98 %.
Analysten und Kursziele für die ENI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|18,00Euro
|-8,75 %
|-
|RBC
|17,00EUR
|-13,82 %
|23.02.2026
|JPMORGAN
|17,00EUR
|-13,82 %
|24.02.2026
|RBC
|17,00EUR
|-13,82 %
|26.02.2026
|RBC
|20,00EUR
|+1,39 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|17,00EUR
|-13,82 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|17,00EUR
|-13,82 %
|26.02.2026
|BARCLAYS
|20,00EUR
|+1,39 %
|26.02.2026
|BARCLAYS
|22,00EUR
|+11,53 %
|26.02.2026
|UBS
|18,00EUR
|-8,75 %
|26.02.2026
|UBS
|21,00EUR
|+6,46 %
|26.02.2026
