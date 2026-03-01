ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 18,55€. Die ENI Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,98 %.